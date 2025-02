Najvýraznejší vplyv na vývoj cien ropy počas uplynulého týždňa mal telefonát Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom a Volodymyrom Zelenským. Viedol k zníženiu rizikových prirážok na rope, čo spôsobilo približne dvojpercentný pokles cien, informoval analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

„Negatívnu náladu na trhu podporili aj americké údaje o inflácii, ktoré naznačili výraznejší rast jadrovej inflácie. Obchodníci začali znovu prehodnocovať možné kroky Fedu. Vyššie úrokové sadzby by po dlhší čas mohli tlmiť spotrebu v USA, čo by znížilo dopyt po rope a prispelo k ďalšiemu poklesu cien. K tlaku na pokles prispeli aj údaje o zásobách komodity v USA,“ priblížil Nemky.

Napriek tomu sa ale ceny držali na úrovniach z predchádzajúceho týždňa. Dôvodovom bol vzostup cien na začiatku týždňa, spôsobený obavami z možných sankcií na iránsku ropu a potenciálnym zákazom vývozu ruského benzínu, ktorého cieľom je stabilizácia domácich cien.

„Výhľad na ďalšie mesiace naznačuje skôr rast cien pohonných látok. Sezónny vývoj cien ropy, súčasné relatívne nízke úrovne a príchod motoristickej sezóny vytvárajú potenciálne podmienky na rast. Na druhej strane by ale ceny mohli ovplyvniť faktory, ako je pokles geopolitickej rizikovej prirážky alebo zvýšenie ponuky zo strany OPEC-u. Prípadne aj slabší dopyt, ktorý by zatlačil na marže rafinérií, čo by mohlo prispieť k miernemu tlaku na zníženie maloobchodných cien,“ uzavrel analytik.