Najväčší ťažobný koncern sveta BHP dosiahol v obchodnom roku 2024/2025 čistý zisk 9,02 miliardy dolárov, čo je medziročný rast o štrnásť percent. Pomohol mu vyšší dopyt Číny po medi a absencia jednorazových nákladov z minulosti.
Výsledok podporil aj nízky porovnávací základ. V predchádzajúcom roku klesol zisk firmy o takmer štyridsať percent, keď musela vyplatiť miliardové kompenzácie za zrútenie priehrady Fundao v roku 2015 v štáte Minas Gerais. Záplava toxického bahna zničila dedinu, pripravila o život devätnásť ľudí a znečistila rieku Rio Doce aj Atlantický oceán na stovky kilometrov.
Za uplynulý obchodný rok už firma takéto náklady nemala a navyše zvýšila produkciu. Tržby napriek tomu klesli o 8 percent na 51,26 miliardy dolárov pre slabšie ceny uhlia a železnej rudy. Generálny riaditeľ Mike Henry označil výsledky za veľmi dobré vzhľadom na pretrvávajúce ťažké trhové podmienky.