Taliansky minister obrany Guido Crosetto ostro kritizoval rozhodnutie bývalej vlády pripojiť sa k čínskej iniciatíve „Nová hodvábna cesta“. Bol to improvizovaný krok, ktorý znásobil čínsky vývoz do Talianska, talianskych exportérov ale v rovnakej miere nepodporil, povedal minister v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Corriere della Sera.

Čínsky projekt, známy tiež ako Belt and Road Initiative, má spojiť Čínu s Áziou, Európou a ďalšími regiónmi a počíta s veľkými výdavkami do infraštruktúry. Taliansko sa k iniciatíve pripojilo v roku 2019 za predchádzajúcej vlády a stalo sa tak jedinou veľkou západnou krajinou, ktorá takýto krok urobila. Súčasná administratíva zvažuje, ako vycúvať z iniciatívy, ktorú kritici považujú za nástroj Číny na rozšírenie jej geopolitického a hospodárskeho vplyvu.

Teraz ide o to, ako z dohody vystúpiť tak, aby sa nepoškodili vzťahy s Pekingom, pretože Čína je konkurent, ale zároveň aj partner, povedal minister Crosetto.

Talianska premiérka Girogia Meloniová vo štvrtok po stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Bielom dome uviedla, že jej vláda má na rozhodnutie o BRI čas do decembra. Oznámila tiež, že čoskoro plánuje vycestovať do Pekingu. V sobotu (29. 7.) v súlade so svojimi skoršími vyjadreniami označila za paradoxné, že Taliansko je síce súčasťou iniciatívy ako jediný člen skupiny najvyspelejších ekonomík sveta G7, v jej rámci však nemá s Čínou najsilnejšie obchodné vzťahy. To ukazuje, že s Čínou možno mať dobré vzťahy a obchodné partnerstvá aj mimo BRI, poznamenala Meloniová.

S rozhodnutím bývalej vlády pripojiť sa k čínskej iniciatíve Meloniová ešte ako opozičná politička nesúhlasila. Pristúpenie Talianska k iniciatíve narazilo v roku 2019 na ostrú kritiku z Washingtonu aj Bruselu.