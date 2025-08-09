Talianska vláda schválila nové dotácie v hodnote takmer 600 miliónov eur na podporu nákupu elektrických vozidiel, oznámilo to v piatok (8. 8.) ministerstvo životného prostredia a energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Štát v rámci podpornej schémy ponúkne až 10-tisíc eur jednotlivcom a 20-tisíc eur malým firmám, čo pokryje do 30 percent celkovej kúpnej ceny nového elektrického osobného alebo úžitkového vozidla. Dotácie, financované z fondov Európskej únie na obnovu po pandémii COVID-19, budú vyhradené pre jednotlivcov alebo spoločnosti vo väčších mestských oblastiach s cieľom znížiť znečistenie a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Príjemcovia bude zároveň musieť vyradiť vozidlo so spaľovacím motorom emisnej triedy Euro 5 alebo nižšej, vyrobené v roku 2015 alebo skôr, uviedlo ministerstvo.
Predaj elektrických vozidiel v Európe sa potýka s ťažkosťami, ktoré sú spôsobené vysokými cenami a nedostatkom nabíjacích staníc, hoci Európska únia sa postupne snaží vyradiť vozidlá so spaľovacím motorom, aby dosiahla svoje ciele v oblasti ochrany klímy.
V Taliansku tvorili batériové elektrické vozidlá tento rok v júni len 6 percent predaja nových automobilov, zatiaľ čo v celej EÚ to bolo v priemere 15 percent.