Potenciálny vplyv amerických ciel na talianske, silno exportne orientované hospodárstvo by mohol byť „obrovský“, varoval predseda zväzu talianskeho priemyslu Confindustria Emanuele Orsini.

Pri 30-percentnej colnej sadzbe by mohli vzniknúť ekonomické škody za 37,5 miliardy eur. Pri 20-percentnej sadzbe by škody dosiahli 27,6 miliardy eur, pri 15 percentách 22,6 miliardy eur a pri desaťpercentných tarifách 17,6 miliardy eur. Šéf priemyselného zväzu upozornil, že diskusia by sa nemala zameriavať iba na clá, ale mala by zohľadňovať aj výmenný kurz dolára voči euru.

„Slabé euro voči doláru predstavuje 13-percentný nákladový faktor. Spolu čelíme až 43-percentnej záťaži. Výmenný kurz pre nás už je clom,“ vysvetlil Orsini.

Podľa Talianskej agentúry pre zahraničný obchod protekcionistický obrat v americkej politike ohrozuje viac ako šesťtisíc spoločností na Apeninskom polostrove, ktoré zamestnávajú približne 140-tisíc ľudí. Hrozbe čelia najmä producenti nápojov, spracovatelia kovov, farmaceutický priemysel a nábytkársky sektor, ktorí spolu do USA vyvážajú tovar za vyše 11 miliárd eur.