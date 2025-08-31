Talianske štátne železnice (Ferrovie dello Stato, FS) majú ambiciózne plány, chcú vybudovať „vysokorýchlostné metro Európy“. Táto sieť by mala spojiť najdôležitejšie európske mestá a byť skutočnou alternatívou k lietadlu, povedal to v rozhovore pre francúzsky ekonomický denník Les Échos šéf železníc Stefano Donnarumma. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Naším cieľom je vytvorenie konzorcia, ktoré umožní železničným spoločnostiam koordinovať svoje investičné plány. Naším snom je európska vysokorýchlostná sieť realizovaná spoluprácou viacerých prevádzkovateľov,“ uviedol Donnarumma.
Talianske železnice napríklad plánujú rýchle železničné spojenie medzi Rímom a Berlínom cez Mníchov a Innsbruck. V Španielsku má FS prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Iryo už podiel vo výške 25 percent na trhu vysokorýchlostnej dopravy.
Donnarumma zároveň potvrdil cieľ FS prevádzkovať do roku 2029 železničnú trasu Paríž – Londýn v rámci projektu v hodnote približne 1 miliardy eur. Talianske a francúzske vysokorýchlostné siete by mali byť v budúcnosti lepšie prepojené, so spojeniami medzi Parížom a Milánom, kde by sa mal skrátiť čas jazdy na päť a pol hodiny (v súčasnosti je to niečo vyše sedem hodín).
Talianske vysokorýchlostné vlaky na novej trati Paríž – Marseille len približne dva mesiace po spustení zaznamenávajú obsadenosť 76 percent, čo výrazne prekonalo očakávania. Ceny sú približne o 30 percent nižšie v porovnaní s cenami francúzskej železničnej spoločnosti SNCF.
V súčasnosti Ferrovie dello Stato prepraví ročne približne 230 miliónov cestujúcich v zahraničí. Medzinárodné tržby v roku 2024 dosiahli tri miliardy eur pri celkovom obrate 16,5 miliardy eur. FS počítajú s tým, že počet cestujúcich v zahraničí by mal v najbližších piatich rokoch vzrásť o 40 percent.