Americké dovozné clá budú cieliť aj na San Maríno. Republika sa ale ocitla v zóne najnižšej desaťpercentnej sadzby, čo chcú využiť niektoré talianske firmy. Na Taliansko, ako aj na ostatné krajiny EÚ, sa totiž vzťahujú 20-percentné clá.

Podniky zvažujú, že by si v malom štáte v talianskom vnútrozemí otvorili dcérsku spoločnosť, prostredníctvom ktorej by realizovali predaj do Spojených štátov.

Taliansko patrí k najväčším európskym exportérom do USA, keď vlani vyviezlo do krajiny tovary za približne 65 miliárd eur.

San Maríno v súčasnosti vyváža do Spojených štátov tovar za približne 40 miliónov eur ročne. Hlavnými obchodnými partnermi krajiny sú ale Taliansko a ďalšie krajiny EÚ, na ktoré sa vzťahujú vyššie tarify. „Takže ich vplyv tiež pocítime,“ uviedol šéf zväzu priemyselných firiem v San Maríne William Vagni.

Niektoré talianske firmy chceli v uplynulých rokoch cez San Maríno podobne obísť sankcie na obchod s Ruskom po jeho vojenskej invázii na Ukrajinu.