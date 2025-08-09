„Kupujeme európske výrobky“ je slogan novej kampane talianskeho združenia na ochranu spotrebiteľov Movimento Consumatori, ktorá sa začala v piatok (8. 8.). Cieľom je posilniť domáci dopyt v reakcii na clá zavedené Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Clá zasiahnu európsky export, čo sa prejaví na ziskoch firiem, zamestnanosti a mzdách, ktoré v Taliansku už aj tak patria medzi najnižšie v Európe,“ uviedol šéf združenia Gustavo Ghidini v rozhovore pre milánsky denník Corriere della Sera.
Kampaň nie je zameraná proti USA, snaží sa prispieť k posilneniu európskej ekonomiky. Vyzýva občanov, aby uprednostňovali výrobky s označením Made in Europe, čím podporia priemysel a pracovné miesta v Európe. „Spotrebiteľ a zamestnanec sú jedna a tá istá osoba. Ak chránime európsku výrobu, chránime aj celú spoločnosť,“ uviedol Ghidini.
Zväz talianskeho priemyslu Confindustria očakáva, že americké clá spôsobia pokles exportu o 22,6 miliárd eur ročne. Podľa zväzu je problémom, že k clám sa pridalo aj výrazné oslabenie amerického dolára voči euru. Od začiatku roka dolár voči spoločnej mene stratil 12 až 13 percent, pričom v dlhodobejšom horizonte by sa jeho prepad mohol prehĺbiť až na 20 percent.