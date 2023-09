Tretina rodín považuje skĺbenie osobného a pracovného života za náročné a takmer polovica pracujúcich rodičov žije vo finančnom strese. Medzi najnáročnejšie výdavky spojené so starostlivosťou o deti patria mimoškolské aktivity, oblečenie a základné potreby. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu portálu Kariéra.sk, do ktorého sa zapojilo 4 325 respondentov.

„Neustále zdražovanie, inflácia a nízke platy majú za následok aj finančné problémy v slovenských rodinách. Len tretina opýtaných priznala, že starostlivosť o deti zvláda bez finančných problémov. Takmer polovica respondentov považuje situáciu síce za primeranú, avšak zvládajú ju s určitým finančným stresom," objasnil pracovný portál s tým, že 14 percent rodín má problém vychádzať s peniazmi a šesť percent priznalo výrazné finančné ťažkosti.

Najčastejšie výdavky

Medzi najčastejšie a finančne najnáročnejšie výdavky považujú rodiny okrem mimoškolských aktivít detí a oblečenia aj nákup potravín (19 percent). Výdavky na vzdelávanie uviedlo 14 percent opýtaných a náklady na starostlivosť o dieťa spomenulo 11 percent respondentov. Výdavky na lekárske ošetrenia a zdravotnú starostlivosť uviedlo šesť percent rodín.

Prieskum taktiež ukázal, že zladenie práce a starostlivosti o deti by mnoho rodičov nezvládlo bez externej pomoci. „Až 38 percent respondentov priznalo, že sa spolieha na pomoc rodinných príslušníkov, 23 percent využíva mimoškolské programy alebo krúžky a desať percent opýtaných má zaplatenú opatrovateľku. Len necelá tretina rodičov zvláda starostlivosť vo vlastnej réžii," dodala manažérka odboru komunikácie a PR portálu Katarína Tešla.

Pomoc zamestnávateľov

Náročnú finančnú situáciu sa snaží 40 percent rodičov zvládať jednoduchšie znižovaním nepodstatných výdavkov a 20 percent respondentov hľadá popri zamestnaní ďalšie zdroje príjmu. Približne 16 percent opýtaných sa spolieha na vytvorenie prísneho rodinného rozpočtu a desať percent rodičov využíva úspory alebo núdzové fondy. Prijímanie finančnej podpory od blízkych priznalo šesť percent respondentov.

Nájsť rovnováhu medzi rodinou a prácou podľa portálu sčasti pomáhajú vyriešiť aj niektorí zamestnávatelia, ktorí umožňujú rodičom pracovať na flexibilný pracovný čas alebo hybridný spôsob práce. „Ďalšími benefitmi, ktoré pomáhajú uľahčiť rodinám ich situáciu, sú protiinflačný príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, deň voľna v prvý školský deň, príspevok na školské pomôcky, firemná škôlka a jasle," uzavrel pracovný portál.