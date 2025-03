Približne každý jedenásty obyvateľ Česka nemá podľa českého ministerstva zdravotníctva svojho praktického lekára, z toho je zhruba 130-tisíc detí. Nájsť praktického lekára je často nadľudská úloha, najmä v menších mestách a na vidieku. Informuje o tom web TN.cz.

„Tých ľudí, ktorí nemajú praktického lekára, je asi milión," uviedol predseda českého Združenia praktických lekárov Petr Šonka. „Na webe nedostupnapece.mzcr.cz každý občan, ktorý nemôže nájsť dostupnú starostlivosť, môže napísať svoju požiadavku a poisťovne to riešia," uviedol český minister zdravotníctva Vlastimil Válek.

Podľa zákona musí zdravotná poisťovňa každému zaistiť praktického lekára do vzdialenosti 35 minút jazdy. Problém je však to, že poisťovni trvá aj mesiace, kým lekára nájde. Najviac chýbajú v Karlovarskom kraji, na Morave a severe Čiech. Riešenie krajina vidí vo väčšej štátnej alebo krajskej podpore pre mladých lekárov v miestach, kde je ich nedostatok, a podpora takzvanej tímovej praxe. V tomto prípade by skúsený lekár dohliadal na niekoľko mladých lekárov pred atestáciou.