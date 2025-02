Obchodný deficit USA v roku 2024 dosiahol enormných 918,4 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 17 percent. Nerovnováha v obchode tak zostáva jednou z hlavných výziev americkej ekonomiky a bude pravdepodobne kľúčovou súčasťou programu prezidenta Donalda Trumpa v jeho druhom funkčnom období.

Obchodný deficit vzniká, keď krajina dováža viac tovarov a služieb, než vyváža. Spojené štáty majú takúto nerovnováhu už celé desaťročia. Naposledy zaznamenali obchodný prebytok v roku 1975 – teda presne pred 50 rokmi.

Nerovnováha v obchodnej bilancii môže mať aj pozitívne dôsledky – umožňuje spotrebiteľom nakupovať viac produktov, než krajina vyprodukuje. Ak je však deficit príliš vysoký, môže poškodiť domáce podniky tým, že zvyšuje konkurenciu lacnejšími zahraničnými výrobkami. Nadmerný obchodný deficit môže navyše negatívne ovplyvniť rast HDP, uvádza Business Insider.

Dôležitým faktorom je aj silný americký dolár, vďaka ktorému sú dovozy pre amerických spotrebiteľov lacnejšie. Na druhej strane zdražuje vývoz amerických produktov, čo môže obmedzovať konkurencieschopnosť amerických exportérov na globálnych trhoch.

Obchodný deficit bol pre D. Trumpa dlhodobým problémom. V januári zaviedol 25-percentné clá na dovoz z Kanady a Mexika a 10-percentné clá na čínsky tovar. Kanada a Mexiko následne uzavreli dohodu s americkou administratívou, vďaka ktorej boli clá pozastavené minimálne do marca. Čína odpovedala zavedením 10-percentných ciel na vybrané americké produkty vrátane ropy, poľnohospodárskych strojov a pickupov.

„Musíme vyrovnať obchod, to je priorita číslo jedna,“ vyhlásil D. Trump. „Máme deficit takmer s každou krajinou – nie so všetkými, ale s väčšinou – a to sa musí zmeniť.“ Najväčší obchodný deficit mali USA v roku 2024 s Čínou, a to na úrovni 295 miliárd dolárov. Ide o výrazný pokles oproti rekordnému deficitu 418 miliárd dolárov z roku 2018, keď D. Trump zavádzal prvé clá na čínsky tovar.