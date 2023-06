Tradičný výrobca iPhonov Foxconn stavia najnovšie viac na elektrické autá a prekresľuje niektoré svoje dodávateľské reťazce. Je to dôsledku ochladených vzťahov medzi Washingtonom a Pekingom. Šéf firmy Jou Liou pre BBC povedal, že Foxconn sa musí pripraviť na najhoršie. „Dúfame, že mier a stabilita budú niečím, čo budú mať lídri týchto dvoch krajín na pamäti,“ priblížil.



Uviedol, že „plánovanie kontinuity podnikania“ už prebieha a poukázal na to, že niektoré výrobné linky, najmä tie, ktoré majú „strategický význam“, sa už presúvajú z Číny do Mexika a Vietnamu. Pravdepodobne mal na mysli servery Foxconnu, ktoré sa používajú v dátových centrách a môžu obsahovať citlivé informácie, píše BBC.



Foxconn začal svoju činnosť v roku 1974 výrobou elektronických súčiastok. V súčasnosti je jednou z najvýkonnejších technologických spoločností na svete s ročným príjmom 200 miliárd dolárov. Gigant je známy najmä tým, že vyrába viac ako polovicu produktov spoločnosti Apple – od iPhonov po iMacy. No medzi jeho klientov patria aj Microsoft, Sony, Dell a Amazon.

Nezávideniahodná pozícia

Ako sa však globálne dodávateľské reťazce prispôsobujú zhoršujúcim sa vzťahom medzi Washingtonom a Pekingom, Foxconn sa ocitá nezávideniahodnej situácii. Uviazol medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami; teda tými krajinami, ktoré doteraz zabezpečovali jeho rast.



USA a Čína vedú spory v mnohých oblastiach, od obchodu až po vojnu na Ukrajine. Jedným z najväčších potenciálnych bodov sváru je však Taiwan, kde sídli Foxconn. Opakované prísľuby čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga o „znovuzjednotení“ oboch ázijských krajín vyvolávajú obavy. USA pod vedením prezidenta Joea Bidena sa čoraz otvorenejšie stavajú na stranu Taiwanu a sľubujú pomoc v prípade, že Čína na tento ostrovný štát, ktorý pokladá za súčasť svojho územia, zaútočí.



„Spojené štáty a Čína sú účastníkmi strategickej súťaže,“ povedala zástupkyňa riaditeľa Wilsonovho centra vo Washingtone Šihoko Goto. „Foxconn chce obchodovať s oboma, ale víťaz môže byť len jeden,“ dodala.



J. Liou však tvrdí, že obchodný model Foxconnu, ktorý sa spolieha na americký dizajn a čínsku výrobu, ani zďaleka nekončí. „Najímame veľa pracovníkov a väčšina krajín vrátane Číny chce svojich pracovníkov podporovať,“ povedal a dodal, že čínska vláda chce, aby spoločnosti ako Foxconn pokračovali v činnosti kvôli obrovskému počtu pracovných miest, ktoré vytvárajú.

Namiesto iPhonov SUV

Pre ľahšie pochopenie významu firmy slúžia ako príklad zákazky pre Apple. Podľa niektorých odhadov taiwanský výrobca sám produkuje až 60 percent iPhonov. Továrne v Číne vyrábajú niektoré z najdôležitejších častí telefónu – moduly fotoaparátu, konektory, dokonca aj zadnú časť krytu.



Firma sa však namiesto toho chce viac sústrediť na elektrické autá typu SUV, vhodné pre rodiny strednej triedy. Dúfa, že v najbližších rokoch získa asi päť percent celosvetového trhu s elektrickými vozidlami. Je to ambiciózny cieľ, keďže Foxconn doteraz vyrobil len niekoľko modelov. J. Liou je napriek tomu presvedčený, že táto stratégia sa vyplatí.



„Nedáva zmysel, aby ste vyrábali [EV] na jednom mieste, prirodzené je rozdeľovanie výroby áut do regiónov,“ dodal. Automobilky Foxconn budú sídliť v Ohiu v USA, v Thajsku, Indonézii a možno aj v Indii, doplnil ešte šéf firmy.