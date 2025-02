Taiwanské ministerstvo hospodárstva vyzvalo štátnu energetickú spoločnosť CPC, aby nakupovala viac skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA, ako to robí Japonsko. Informuje o tom práva agentúry TASS, ktorá sa v nedeľu odvolala na denník Taipei Times.

Takéto rozhodnutie by bolo podľa vlády „znakom dobrej vôle voči administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa v záujme zlepšenia obchodných vzťahov medzi Taiwanom a Spojenými štátmi“, napísal denník. Minister hospodárstva Kuo Jyh-Huei podľa denníka uviedol, že ostrovný štát môže nasledovať príklad Japonska a dovážať viac amerických energetických produktov.

Taiwan má so Spojenými štátmi veľký obchodný prebytok, ktorý vlani vzrástol o 83 percent. Taiwanský vývoz do USA zároveň dosiahol rekordnú hodnotu 111,4 miliardy dolárov (107,35 miliardy eur), a to vďaka dopytu po špičkových technologických produktoch, ako sú polovodiče vyrábané na ostrove. Táto situácia znepokojuje Washington.

Trump a japonský premiér Šigeru Išiba sa tento týždeň dohodli, že Tokio zvýši dovoz amerického LNG. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení zverejnenom v piatok (7. 2.) po rokovaniach lídrov v Bielom dome. Japonsko má záujem o stabilné dodávky energetických zdrojov z USA v rôznych množstvách, uviedol Išiba.