Ekonomika Taiwanu tento rok pravdepodobne vzrastie výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo, pretože ostrovný štát naďalej profituje zo silného dopytu po technológiách, ktoré sú prepojené s rozvojom umelej inteligencie.
Taiwanská vláda očakáva, že hrubý domáci produkt sa zväčší o 4,5 percenta. Export by mal dokonca stúpnuť až o 24 percent, čo predstavuje výrazné zvýšenie oproti skôr prognózovaným deviatim percentám.
Zlepšený výhľad prichádza napriek tomu, že americký prezident Donald Trump uvalil na taiwanský tovar 20-percentné clo. Tchaj-pej ale považuje tarify za dočasné, pričom zdôrazňuje, že so Spojenými štátmi ďalej rokuje o novej obchodnej dohode.