Taiwanská vláda chce v roku 2026 zvýšiť výdavky na obranu na viac ako 31,1 miliardy dolárov, čo predstavuje 3,23 percenta HDP. Premiér Čuo Žung-tchaj vyhlásil, že rozpočet má posilniť suverenitu, bezpečnosť a stabilitu indicko-tichomorskej oblasti. Rozpočet vypočítali podľa štandardov NATO a po novom zahŕňa aj pobrežnú stráž.
Lode pobrežnej stráže sa často dostávajú do konfliktov s čínskymi plavidlami. V prípade vojny by sa zapojili do obrany ostrova. Taiwan už 10 rokov zvyšuje obranné výdavky pre obavy z vojenského útoku Pekingu, ktorý považuje ostrov za súčasť Číny.
Navrhované zvýšenie čaká na schválenie parlamentom, v ktorom má väčšinu opozícia vedená stranou Kuomintang. Tá má k Pekingu ústretovejší postoj než vládnuca Demokratická progresívna strana prezidenta Laj Čching-tema. Parlament už minulý rok znížil časť obranných výdavkov a niektoré projekty pozastavil.