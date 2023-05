Až 69 percent živnostníkov tvrdí, že sa im podarilo dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, než keď pracovali na TPP. Ani oni však nie sú voči vyhoreniu imúnni, píše magazín Forbes.

Podľa doktorky Suzanne Deggesovej-Whiteovej môže mať vyhorenie za následok zhoršenie spánku, spomalenie reakcií či zníženie produktivity. Okrem toho zvyšuje aj riziko srdcovo-cievnych ochorení či skracuje dĺžku života.

Týmto problémom sa podnikatelia dokážu ľahko vyhnúť. Stačí iba, aby urobili niekoľko malých zmien, ktoré im pomôžu nájsť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Pevne stanovené hodiny

Živnostníci sú pánmi svojho času. Môžu pracovať kedy a ako dlho chcú. Prístup „ešte dokončím tento projekt a pôjdem spať“ sa im však vyplatiť nemusí. Odborníci dlhodobo varujú pred modrým svetlom z obrazoviek, ktoré zhoršuje kvalitu spánku. Bez dostatočného oddychu je človek na najlepšej ceste k vyhoreniu.

Forbes preto podnikateľom radí, aby si začiatkom týždňa pevne stanovili počet hodín, ktoré cez deň odrobia. Nemusia byť vždy rovnaké, no základom je vedieť vypnúť.

Právo byť offline

Živnostníci majú často problém, že sa snažia stráviť každú sekundu svojho podnikateľského života produktívne. Forbes odporúča nájsť si chvíľku pre seba a vybrať sa napríklad na prechádzku. Ideálne bez telefónu či iných elektronických zariadení, ktoré by ich mohli rozptyľovať neustálymi pripomienkami o nedokončenej robote.

Oplatí sa im vraj pouvažovať aj nad samostatným pracovným mobilom či notebookom. Nemusia byť drahé. Stačí iba, aby slúžili výhradne na riešenie osobných vecí.

Oddych

Dovolenky sú dôležitou súčasťou rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Pomáhajú ľuďom ujasniť si priority a vyhnúť sa vyhoreniu.

Podľa Forbesu sa podnikatelia nemajú svojim klientom báť povedať, že si vezmú pár dní voľna. Ak im to oznámia v dostatočnom predstihu, tak by s tým nemal byť žiadny problém.

Kompatibilní klienti

Živnostníci by sa silou-mocou nemali držať klientov, ktorí im pracovne nesadli. „Ak niekomu poviete, že po šiestej večer už nepracujete, a on to od vás aj tak bude vyžadovať, tak je možno čas sa rozlúčiť,“ vysvetlila podnikateľka Ginny Hoganová.

Oproti ľuďom pracujúcim na TPP majú podnikatelia oveľa väčšiu kontrolu nad tým, s kým sa rozhodnú spolupracovať. Forbes odporúča využiť túto výhodu čo najviac vo svoj prospech.