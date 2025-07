Medzinárodný menový fond zlepšil tohtoročný aj budúcoročný odhad rastu globálnej ekonomiky.

Tento rok organizácia očakáva rast hrubého domáceho produktu o tri percentá, teda o 0,2 percentuálneho bodu viac, ako predikoval skôr. Na budúci rok sa tempo rastu zrýchli na 3,1 percenta z doteraz očakávaných troch percent.

K zlepšeniu výhľadu prispelo viacero faktorov, okrem iného aj rýchlejší presun investícií pre obavy z vyšších ciel. Vplyv majú aj priaznivejšie finančné podmienky vrátane slabšieho dolára a fiškálna expanzia vo veľkých ekonomikách.

Updated IMF Growth Forecasts for 2025:

🇺🇸 US: 1.9%

🇩🇪 Germany: 0.1%

🇫🇷 France: 0.6%

🇬🇧 UK: 1.2%

🇨🇳 China: 4.8%

🇯🇵 Japan:0.7%

🇮🇳 India: 6.4%

🇷🇺 Russia: 0.9%

🇧🇷 Brazil: 2.3%

🇸🇦 Saudi Arabia: 3.6%

🇳🇬 Nigeria: 3.4%



Explore the full projections. https://t.co/UVWsAPJ1L0 pic.twitter.com/CpjFxPT9kh