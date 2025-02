História ukazuje, že globálna ekonomika potrebuje lídra, ktorý je ochotný niesť náklady a riziká pre stabilitu celého systému. Významný americký ekonóm Charles Kindleberger, ktorý sa zaoberal históriou ekonómie a podieľal sa aj na Marshallovom pláne, pripisoval hlavnú príčinu Veľkej hospodárskej krízy z roku 1929 tomu, že Veľká Británia už nemala silu a Spojené štáty nemali vôľu prevziať túto úlohu.

Po druhej svetovej vojne sa tejto zodpovednosti chopili USA. Od latinskoamerických dlhových kríz v 80. rokoch cez ázijskú finančnú krízu v roku 1997 až po globálnu finančnú krízu v rokoch 2008 a 2009, Washington zohrával kľúčovú úlohu pri koordinovaní reakcie a zároveň z toho profitoval.

Dnes je situácia iná. S rastúcim vplyvom Číny klesá ochota USA vystupovať ako globálny ekonomický líder. Na minulotýždňovej bezpečnostnej konferencii v Mníchove americká vláda jasne naznačila, že už nebude garantom európskej bezpečnosti.

Ani Čína nejaví zámer prevziať túto úlohu. Naopak, politikou vnútorného deflačného tlaku destabilizuje zvyšok sveta, uvádza Financial Times s tým, že vstupujeme do nebezpečnej éry, v ktorej chýba jedna dominantná krajina alebo blok schopný a ochotný viesť globálnu ekonomiku.

USA už nemajú záujem poskytovať tieto služby – alebo ich ponúkajú iba za vysokú cenu. Trumpovo nadšenie pre clá sa stáva inštitucionalizovanou politikou. Jeho prístup k dlhodobému financovaniu ilustruje myšlienka, že americká pomoc Ukrajine by mala priniesť finančný výnos, no v podstate ide o nový vojnový dlh. Američania môžu namietať: prečo by sme mali stabilizovať svetovú ekonomiku? Otázka však znie: ak nie USA, tak kto?

Súčasný ekonomický systém má mechanizmy, ktoré môžu poskytovať istú mieru stability:

Plávajúce menové kurzy môžu zmierniť dopad Trumpových ciel.

Pokiaľ USA naďalej spotrebúvajú viac, než vyprodukujú, svet bude mať prístup na americký trh.

Inštitúcie ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond stále existujú a môžu poskytovať dlhodobé úvery.

Federálny rezervný systém ponúka sieť menových swapových liniek, ktoré v čase problémov zabezpečujú medzinárodnú likviditu.

Veľké devízové rezervy Číny a ďalších ázijských krajín môžu slúžiť ako určitá poistka.

Tieto faktory ale nemôžu nahradiť pevnú ruku ekonomického lídra, upozorňuje FT. V roku 1973, keď Ch. Kindleberger publikoval knihu „Svet v depresii“, obával sa patovej situácie medzi upadajúcimi Spojenými štátmi a rozširujúcim sa Európskym hospodárskym spoločenstvom.

Po 50 rokoch svet čelí oveľa vážnejšej situácii. Dve súperiace superveľmoci USA a Čína stoja oproti sebe. Považujú sa za globálnych lídrov, no ani jedna nechce niesť zodpovednosť. USA trestajú kohokoľvek, kto ohrozuje dominanciu dolára, no ich vlastná politika ich oslabuje. Čína sa sťažuje na pozíciu v globálnom ekonomickom systéme, no zároveň prispieva k jeho destabilizácii.

Európa sa akurát tak snaží USA a Čínu dobiehať. Európski výrobcovia v odvetviach ako oceliarstvo a výroba cementu upozorňujú na to, že pre nadmernú byrokraciu a vysoké energetické náklady nedokážu konkurovať americkým a čínskym firmám.

Európska komisia v reakcii na to pripravuje zavedenie kvót na „made-in-EU“ produkty a označovanie uhlíkovej stopy priemyselných výrobkov. Tento krok má podporiť domácu výrobu a zároveň prispieť k splneniu klimatických cieľov EÚ. Podrobnosti iniciatívy Clean Industrial Deal zverejnil portál Politico. Európska komisia preto chce do klimatických plánov zakomponovať aj prvky „buy European“, aby konkurovala Trumpovej MAGA (Make America Great Again) stratégie.

„Ak sa líderstvo chápe ako poskytovanie verejného dobra vo forme zodpovednosti, a nie ako vykorisťovanie nasledovníkov či hľadanie prestíže, zostáva pozitívnou myšlienkou,“ napísal Ch. Kindleberger. Svet teraz so znepokojením čaká, čo sa stane, keď príde ďalšia ekonomická alebo finančná kríza bez globálneho lídra.