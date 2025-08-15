Rokovania zástupcov 180 krajín sveta v Ženeve, zamerané na dosiahnutie dohody o riešení plastového znečistenia, sa skončili bez konsenzu pri hlasovaní o návrhu, ktorého cieľom bolo prekonať patovú situáciu.
Názorové rozdiely medzi štátmi boli zjavné už skôr, pričom návrh odmietli desiatky z nich.
Zástupcovia Indie a Uruguaja spresnili, že pri predloženom návrhu sa nepodarilo dospieť ku konsenzu, zatiaľ čo predstaviteľ Kuby dodal, že sa premeškala „historická príležitosť“.
V snahe dosiahnuť globálnu zmluvu o boji proti znečisteniu plastmi bol predložený revidovaný návrh záverečného dokumentu, ktorý síce obsahoval vyše sto nevyriešených pasáží, ale podľa predkladateľov predstavoval „prijateľný základ pre rokovania“.
Problémom takisto je, že mnohé krajiny, ktoré sú producentmi ropy, odmietajú akékoľvek obmedzenia výroby plastov alebo zákaz používania nebezpečných zlúčenín a prísad.
Od roku 2000 sa na svete vyprodukovalo viac plastov ako za predchádzajúce polstoročie, pričom väčšinou ide o jednorazové výrobky a obaly.