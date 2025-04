Colná politika americkej vlády predstavuje výzvu pre celý svet, ktorý by sa mal pripraviť na presmerovanie obchodných tokov, vyhlásil hlavný ekonóm Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ralph Ossa. Platí, že „akokoľvek sú USA dôležité, predstavujú iba 13 percent svetového dovozu, čo znamená, že 87 percent importu patrí zvyšku sveta,“ zdôraznil Ossa.

Podľa ekonóma bude prepad globálneho obchodu najväčší v Severnej Amerike. Zároveň je dôležité reagovať na presmerovanie obchodných tokov, pretože Čína bude pravdepodobne posielať do Európy tovar, ktorý by inak vyvážala do USA. WTO očakáva, že čínsky export na „starý kontinent“ tento rok stúpne o šesť percent. Na druhej strane, ak sa bude z Číny dovážať menej textilu, odevov a elektrických spotrebičov, môžu sa otvoriť nové možnosti vývozu do USA.

Organizácia predpokladá, že bilaterálny obchod medzi Čínou a USA klesne až o 80 percent. Globálny dopad ale bude iba minimálny, pretože vzájomný obchod Pekingu a Washingtonu predstavuje asi tri percentá medzinárodného obchodu.

WTO v každom prípade varovala, že v dôsledku colného sporu môže svetový obchod klesnúť o 0,2 až 1,5 percenta.