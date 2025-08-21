Švédsky Enköping bude sídlom veliteľstva logistiky NATO, ktoré má koordinovať presuny vojakov v severnej Európe.
„Prítomnosť NATO vo Švédsku posilňuje našu bezpečnosť a odstrašujúcu silu,“ povedal minister obrany Pal Jonson.
Základňa má v čase mieru zamestnávať približne 70 ľudí. „V stave zvýšenej pohotovosti a v prípade vojny sa môže počet zamestnancov veliteľstva zvýšiť na 160,“ uviedla vláda v Štokholme.
Ozbrojené sily dostali za úlohu pripraviť a vybudovať základňu, ktorá bude prevádzkyschopná do konca roka 2027. Jonson povedal, že práca v centre bude „zahŕňať prepravu rôznych zásob, napríklad paliva, munície a náhradných dielov“.
Švédsko sa stalo 32. členom Severoatlantickej aliancie vlani v marci.