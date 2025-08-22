Švédsko plánuje po viac ako 40 rokoch postaviť nové jadrové reaktory, oznámil premiér Ulf Kristersson s tým, že vláda dáva prednosť výstavbe niekoľkých malých modulárnych reaktorov.
„S novým jadrovým zdrojom bude Švédsko disponovať stabilnejšou, konkurencieschopnejšou a ekologickejšou výrobou energie,“ povedal predseda vlády. Štokholm plánuje do roku 2035 postaviť reaktory s výkonom približne 1 500 megawattov v jadrovej elektrárni Ringhals na juhozápade krajiny.
Štátna energetická spoločnosť Vattenfall zvažuje ako dodávateľa reaktorov britský Rolls-Royce alebo americkú GE Vernova.
Švédsko postavilo v 70. rokoch minulého storočia 12 reaktorov, po jadrovej havárii v americkej elektrárni Three Mile Island v marci 1979 ale od ďalšej výstavby upustilo.
Súčasná stredopravicová vláda je jadru naklonená. Krajina má podľa odborníkov nevyvážený energetický systém – veľkú časť elektriny produkujú vodné elektrárne na riedko osídlenom severe, zatiaľ čo priemyselný juh čelí rastúcim cenám energií.