Kľúčová úroková sadzba vo Švédsku zostávala na úrovni 2 percentá, na ktorú ju znížila Riksbank v júni. Ide o najnižšiu úroveň za viac ako dva roky. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami analytikov.
Banka uviedla, že v lete pozorovali mierny odklon inflácie a ekonomickej aktivity od júnovej prognózy, no výhľad nechali podobný. Stále preto existuje pravdepodobnosť, že tento rok príde k ďalšiemu zníženiu sadzby.
Analytici sa rozchádzajú v odhade termínu. Časť očakáva redukciu už na najbližšom zasadnutí, druhá skupina predpokladá, že banka počká a k zníženiu dôjde neskôr.