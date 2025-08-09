Švajčiarsky výrobca lietadiel Pilatus pozastavil dodávky biznis jetov PC-12 a PC-24 na americký trh. Ako dôvod uviedol americké dovozné clá, v dôsledku ktorých sa firma dostala do „silnej konkurenčnej nevýhody“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Americký trh je pre Pilatus kľúčový. Z ročnej produkcie PC-12 a PC-24 smeruje až 40 percent práve do USA. „Nové americké clá predstavujú pre Pilatus výraznú konkurenčnú nevýhodu,“ uviedla spoločnosť. „V krátkodobom horizonte povedú k dočasnému zastaveniu dodávok a prerušeniu súčasného biznisu v USA,“ dodala.
Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť na švajčiarske tovary 39-percentné dovozné clá Švajčiarov šokovalo. Predchádzajúce rokovania sa totiž vyvíjali sľubne a švajčiarska vláda predpokladala, že sa jej podarí uzatvoriť výhodnú dohodu. Po oznámení Trumpa koncom minulého týždňa o výške ciel sa však Švajčiarsko zaradilo medzi krajiny s najvyššími clami, čo vyvoláva obavy medzi výrobcami luxusných hodiniek, syrov či čokolády. Navyše, podľa najnovších informácií sa clo týka aj zlatých tehál, pričom Švajčiarsko je centrom obchodu s drahým kovom.
Podľa oznámenia švajčiarskej vlády Bern pokračuje v rokovaniach s Washingtonom s cieľom clá zmierniť. Firmy a ekonómovia totiž varovali pred výrazným znižovaním počtu pracovných miest, keďže clá v tejto výške fakticky odstavili švajčiarske podniky od amerického trhu.
Čo sa týka spoločnosti Pilatus, tá uviedla, že sa bude snažiť dostať lietadlá na ďalšie trhy. Zároveň sa však usiluje urýchliť výstavbu závodu v Sarasote na Floride, kde plánuje kompletnú produkciu lietadiel. Firma dodala, že robí všetko, čo je v jej silách, aby udržala prácu pre zhruba 3 000 zamestnancov, pričom nevylučuje skrátenie pracovného času.