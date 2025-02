Moderátor Marek Janitor a šéfredaktor TRENDU Ronald Ižip rozoberajú dôležité udalosti uplynulého týždňa.

Slovensko stále odoberá ruský plyn

Ronald Ižip komentoval správy, že Slovensko od februára odoberá ruský plyn cez TurkStream, čím obchádza Ukrajinu. „To, že plyn ide cez inú trasu, neznamená, že už nie je ruský. Stále je to rovnaký plyn, len sa mení, kto ho nám predáva.“ Upozornil tiež na obmedzenú tranzitnú kapacitu, ktorá Slovensku neumožňuje flexibilne zvyšovať odber ruského plynu.

Plynová kríza sa nekončí – ceny stúpajú na dvojročné maximá

Situácia v Európe sa zhoršuje, keďže zásobníky sa nenapĺňajú tak rýchlo ako v minulých rokoch. „Bežne sme mali zásobníky po zime naplnené na 60 %, teraz to môže byť len 30 %. To znamená, že na leto budeme potrebovať dvojnásobok dodávok plynu oproti minulým rokom.“ Ceny zemného plynu už dosiahli 54 eur za megawatthodinu, čo je najviac za posledné dva roky.

Diverzifikácia dodávok je možná, ale bude drahá

Slovensko má alternatívne trasy pre dodávky plynu z Poľska a Maďarska, no cena LNG zostáva vysoká. „Ak by sme chceli plyn z Poľska, bol by o 13 eur drahší než ruský. To sú stovky miliónov eur navyše, ktoré by zaťažili už aj tak napätý rozpočet.“ Preto vláda zatiaľ neplánuje výraznejšie meniť dodávateľov.

Ukrajinské suroviny ako kľúč k mieru?

Donald Trump navrhol, že ďalšia pomoc Ukrajine bude podmienená prístupom amerických firiem k jej nerastnému bohatstvu. „Trump neponúka len vojenskú pomoc, ale obchodný model: my vám dáme peniaze, vy nám dáte suroviny.“ Ukrajina má jedny z najväčších zásob lítia, titánu či grafénu v Európe, čo z nej robí strategicky dôležitú krajinu.

Mnohé z najdôležitejších ložísk nerastných surovín sa nachádzajú na Ruskom okupovaných územiach. „Rusko si už zabezpečilo prístup k najbohatším zásobám uhlia a plynu. Teraz je otázka, či si USA vezmú to, čo zostalo,“ tvrdí R. Ižip. EÚ v tomto smere zaostáva a nemá jasnú stratégiu na ekonomické zapojenie Ukrajiny.

Gaza ako „riviéra Stredného východu“

Ďalšou šokujúcou iniciatívou Donalda Trumpa je plán spraviť z Pásma Gazy turistickú destináciu. „Trump chce, aby sa Palestínčania presídlili do iných krajín a Gazu zmenil na Monako Blízkeho východu,“ komentuje Ižip. Jeho plán podporuje aj izraelský premiér Netanjahu, no narazil na odpor zo strany arabských krajín.

Musk stráca podporu zákazníkov

Elon Musk čelí najväčšiemu poklesu predaja Tesly za poslednú dekádu. „V Európe sa predaj Tesly prepadol o 60 až 70 %, v USA prvýkrát po 10 rokoch klesol celkový počet predaných áut“. Dôvodom je kombinácia rastúcej konkurencie z Číny, technických problémov a Muskových politických vyjadrení, ktoré odradili časť zákazníkov.

Trumpov „štátny prevrat“

Najväčší škandál posledných dní sa odohral priamo v USA – tím Elona Muska sa pokúsil vtrhnúť do ministerstva financií a získať prístup k všetkým platbám a finančným transakciám. „Muskovi ľudia sa v sobotu ráno dostavili do ministerstva financií a požadovali prístup do všetkých systémov. Keď ich odmietli vpustiť, hrozilo, že zavolajú políciu.“ R. Ižip prirovnal túto situáciu k argentínskemu prezidentovi Mileimu, ktorý „prišiel s motorovou pílou“ reformovať štát.

Trump a Musk – spojenci pri demontáži inštitúcií

Trump a Musk spoločne rozkladajú americký systém riadenia štátu. „Amerika je založená na pravidlách a funkčných inštitúciách. No Trump s Muskom úspešne rozbíjajú všetky základy právneho štátu.“

Podcast uzavrel varovaním pred tým, kam sa môže uberať svetová politika a ekonomika, ak sa tento trend nezastaví. „Vidíme, že Trump stavia Ameriku do popredia tak agresívne, že ostatné krajiny sa budú musieť adaptovať. Rok 2025 bude zlomový.“