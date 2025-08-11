Slovenské súdy minulý rok odsúdili 21 204 osôb za 24 068 trestných činov a 24 962 skutkov. Najčastejšie ukladaným trestom bol trest odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu.

Z celkového počtu odsúdených bolo 8 461 recidivistov, 3 342 žien a 873 mladistvých.

Trest povinnej práce súdy uložili 1 282 osobám a trest domáceho väzenia 57 ľudom.

„Z celkového počtu 21 204 odsúdených trestný čin pod vplyvom alkoholu spáchalo 4 093 osôb, čo predstavuje 19-percentný podiel. Za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykových látok bolo odsúdených 891 osôb,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

Rýchlosť konania na okresných súdoch u všetkých osôb v právoplatne skončených veciach bola vlani v celoštátnom priemere 7,54 mesiaca. Trestné konania vedené na Špecializovanom trestnom súde boli právoplatne skončené v časovom horizonte priemerne 13,19 mesiaca.

Väzobne stíhaných osôb vybavili okresné súdy minulý rok 1 890 pri priemernej dĺžke väzby 103 dní.

Ďalšie dôležité správy

Váhy majú veľmi vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Ilustračné foto
Neprehliadnite

Novela Trestného zákona pomohla tisíckam osôb, no poškodení sú stále bez odškodnenia