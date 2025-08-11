Slovenské súdy minulý rok odsúdili 21 204 osôb za 24 068 trestných činov a 24 962 skutkov. Najčastejšie ukladaným trestom bol trest odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu.
Z celkového počtu odsúdených bolo 8 461 recidivistov, 3 342 žien a 873 mladistvých.
Trest povinnej práce súdy uložili 1 282 osobám a trest domáceho väzenia 57 ľudom.
„Z celkového počtu 21 204 odsúdených trestný čin pod vplyvom alkoholu spáchalo 4 093 osôb, čo predstavuje 19-percentný podiel. Za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykových látok bolo odsúdených 891 osôb,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.
Rýchlosť konania na okresných súdoch u všetkých osôb v právoplatne skončených veciach bola vlani v celoštátnom priemere 7,54 mesiaca. Trestné konania vedené na Špecializovanom trestnom súde boli právoplatne skončené v časovom horizonte priemerne 13,19 mesiaca.
Väzobne stíhaných osôb vybavili okresné súdy minulý rok 1 890 pri priemernej dĺžke väzby 103 dní.