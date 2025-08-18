Srbský separatistický vodca Milorad Dodik prišiel o post prezidenta Republiky srbskej po tom, ako odvolací súd v Bosne a Hercegovine zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu volebnej komisie. Podľa augustového verdiktu dostal rok väzenia a šesť rokov zákazu politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN Christiana Schmidta.
Rozhodnutie súdu umožňuje vypísanie predčasných volieb do 90 dní. Opozícia potvrdila účasť a spomína sa kandidatúra primátora Banja Luky Draška Stanivukoviča, ktorý by mohol získať podporu srbského prezidenta Aleksandra Vučiča.
Dodik verdikt odmieta a avizoval referendá o odtrhnutí Republiky srbskej od Bosny a Hercegoviny. Podľa pozorovateľov situácia predstavuje najvážnejšiu politickú krízu od vojny v rokoch 1992 – 1995.
Bosna a Hercegovina je federácia pozostávajúca z Republiky srbskej a Federácie Bosny a Hercegoviny, usporiadanie vyplýva z Daytonskej mierovej dohody z roku 1995. Na jej plnenie dohliada vysoký predstaviteľ OSN vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitímnosť bosnianski Srbi neuznávajú.