Ruský vpád na Ukrajinu oživil obavy z rozpútania tretej svetovej vojny. Hoci sa táto hypotéza zdala spočiatku nepravdepodobná, návrat amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci situáciu skomplikoval. „Žiadna paralela nie je dokonalá, ale súčasný kontext vykazuje určité podobnosti so situáciou pred druhou svetovou vojnou,“ píše v článku pre Le Monde historik Olivier Wieviorka.

Hoci ruský prezident Vladimir Putin nie je Adolf Hitler, od roku 2008 podporuje agresiu na dvoch úrovniach. V Gruzínsku a na Ukrajine je jeho zámerom postupné obnovenie ochrannej sféry vplyvu, ktorú malo Rusko počas éry Varšavskej zmluvy. Pôsobenie v Afrike má zas oslabiť Západ a pripraviť ho o niektoré zdroje.

V roku 1939 bol systém aliancií taký slabý, že nemal žiadnu odstrašujúcu hodnotu. A. Hitler tak mohol metodicky realizovať svoj plán, ktorý podľa historika zahŕňal remilitarizáciu Rýna či obsadzovanie Československa. Nebál sa zariskovať a zaútočiť na Poľsko, keďže sa spoliehal na nečinnosť Spojencov. Vyhlásenie vojny zo strany Londýna a následne Paríža nemeckého diktátora prekvapilo, pretože rátal skôr s obmedzeným konfliktom.

Súčasná situácia vykazuje mnoho podobností. Otázkou je, či bude V. Putin ochotný zaútočiť na ďalšiu európsku krajinu. Z ekonomického hľadiska ale nič nenaznačuje tomu, že by Rusko malo dostatok zdrojov. Ani Hitlerovo Nemecko si v roku 1939 pre nedostatok ropy a gumy nemohlo dovoliť dlhú vojnu. Starosti mu robila aj slabá priemyselná základňa. Aj napriek tomu sa podľa O. Wieviorku nebálo riskovať všeobecný konflikt. Ani stav ruskej ekonomiky tak nemusí V. Putina odradiť, dodáva.

Akákoľvek agresia voči členskému štátu NATO by vystavila Moskvu hnevu aliancie. Svet by sa ocitol v situácii podobnej tej, ktorá nastala v Európe v roku 1914. Záväzky krajín vo vojenských alianciách môžu rýchlo eskalovať a zmeniť lokálny konflikt na všeobecný. Neexistuje však záruka, že skutočne dôjde k spusteniu tohto procesu. Hoci článok 5 zmluvy NATO zaväzuje signatárov reagovať na prípadnú agresiu zvonka, použitie zbraní je len jednou z možností, ktorú môže štáty využiť. „Neexistuje riziko dominového efektu, ktoré by planétu uvrhlo do vojny. Najmä nie teraz, keď je Západ roztrieštený, čo oslabuje odstrašujúcu silu aliancie,“ upokojuje historik.

Vojna prerástla v roku 1941 do globálneho konfliktu nie kvôli osudovému reťazovému efektu, ale preto, že sa tak Osa rozhodla. Možnosť ďalšej svetovej vojny preto podľa O. Wieviorku nespočíva v hypotetickom riziku, že akýsi mechanický proces prerastie štátom cez hlavu.