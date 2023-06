Leah Ellisová sa v rámci štúdia na Dallhousie University podieľala na výskume batérií pre automobilku Tesla. Po skončení vysokej školy sa ale vydala úplne iným smerom, vďaka čomu sa jej podarilo nadviazať spoluprácu s taiwanským profesorom Yet-Ming Chiangom z MIT, píše portál CNBC.

Uznávaný profesor sa venuje najmä výskumu materiálov, no je aj úspešným podnikateľom. Založil napríklad spoločnosti American Superconductor Corporation, A123 Systems, Desktop Metal, Form Energy a 24M Technologies.

Ellisová v súčasnosti pracuje na novom postupe výroby cementu, pri ktorom sa namiesto tepla generovaného z fosílnych palív spolieha na elektrochémiu. Táto myšlienka sa zrodila v Chiangovej hlave po tom, čo založil firmu Form Energy zaoberajúcu sa výrobou batérií s dlhou výdržou. Zaujala ho vtedy najmä nadbytočná energia, ktorú produkovali zdroje obnoviteľnej energie, akými sú veterné elektrárne.

„Ľudia vám niekedy zaplatia za to, aby ste ich tejto energie zbavili,“ vysvetlila Ellisová. Spolu s profesorom sa tak začali zamýšľať nad tým, či by nevedeli túto nízkonákladovú prebytočnú energiu využiť na výrobu produktu, ktorý by bol v opačnom prípade veľmi náročný na uhlík. „Na prvom mieste tohto zoznamu sa nachádza cement,“ dodala Ellisová.

Inovatívny postup

Cement je základnou zložkou betónu, pretože je lacný, pevný a odolný. Podľa správy z roku 2023 od poradenskej spoločnosti McKinsey sa na svete každoročne vyrobia štyri miliardy metrických ton cementu, čo sa rovná 50-tisícom plne naložených lietadiel. Hodnota trhu s cementom dosiahla v roku 2021 úroveň 323 miliárd dolárov. Podľa odhadov SkyQuest Technology Consulting do roku 2028 stúpne na 459 miliárd dolárov.

Cementový prášok sa tradične vyrába drvením rôznych surovín vrátane vápencov a ílov, do ktorých sa následne primiešajú prísady, akými sú železo a popolček. Celá zmes potom putuje do pece, ktorá zahrieva zložky na približne 1 482 stupňov Celzia. Tento proces výroby cementu generuje približne osem percent všetkých emisií oxidu uhličitého. Tie sú jednou z hlavných príčin globálneho otepľovania.

V roku 2020 založili Ellisová a Chiang spoločnosť Sublime Systems. Jej cieľom je zdokonaliť a zvýšiť rozsah elektrochemického postupu na výrobu cementu. Podľa sa firma snaží vytvoriť ekvivalent „elektrického vozidla v cementovom odvetví “. Elektrické vozidlo namiesto spaľovacieho motora využíva elektrický, a to je presne to, čo sa Sublime Systems snaží urobiť v rámci postupu výroby cementu.

„Pre laika by som to vysvetlila takto. Postupy využívajúce vysoké teploty zo spaľovania fosílnych palív nahrádzame postupom, ktorý poháňajú elektróny. Tieto elektróny využívame na to, aby sme dosiahli chemické reakcie,“ priblížila Ellisová. Dodala, že najväčší rozdiel spočíva v tom, že reakcie prebiehajú pri teplotách nižších, než je bod varu vody.

Prechod na zelené riešenia

„Cementový priemysel chce prejsť na zelené riešenia,“ povedal Mark Mutter, zakladateľ konzultačnej spoločnosti Jamcem Consulting. To je dôvod, prečo investori do spoločnosti Sublime Systems vo veľkom vkladajú svoje peniaze. Od jej založenia od nich vyzbierala až 50 miliónov dolárov.

S Ellisovej firmou chce spolupracovať čoraz viac klientov, pretože im vie poskytnúť bezfosílny cement v čase, keď zvyšok priemyslu zápasí s dosahovaním emisných cieľov a dodržiavaním uhlíkových colných taríf.

Sublime Systems navyše vyrába čistý cement bez technológií na zachytávanie a skladovanie uhlíka, čo znižuje náklady na výrobu. Aj preto je dnes firma taká žiadaná, uzavrela výkonná riaditeľka spoločnosti The Engine Katie Raeová.