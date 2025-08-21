Obyvatelia Stupavy v okrese Malacky môžu do konca septembra vyjadriť svoje názory k zámeru výstavby veterného parku pri meste prostredníctvom tzv. Veternej pošty. Schránky, do ktorých možno i anonymne vhodiť písomné podnety, sú umiestnené na viacerých miestach Stupavy. Najčastejšie otázky, či vyjadrené obavy a podnety, bude komunikovať na svojom webe.
„Rozhodnutie mesta Stupava o výstavbe veterného parku bude závisieť nielen od finálne dohodnutých podmienok s investorom, ale najmä od názoru obyvateľov,“ zdôraznila samospráva. Avizuje i realizáciu prieskumu medzi Stupavčanmi.
Lokalita, v ktorej investor zvažuje výstavbu veterného parku, sa nachádza za diaľnicou D2 v susedstve skládky odpadov Zohor a železničnej trate, ktorá je v súčasnosti využívaná na poľnohospodárske účely.
„Najbližšie veterné elektrárne by boli od rodinných domov v Stupave vzdialené minimálne 2,5 kilometra. Toto územie je vzhľadom na rozvojové plány mesta vhodné na takýto zámer,“ uviedla radnica.
Investor ráta s výstavbou maximálne jedenásť veterných elektrární s plánovanou výškou maximálne 228 metrov po vrchol lopatiek. Poslanci Stupavy schválili ako súčasť zámeru výstavby ponuku investora, na základe ktorej by po spustení prevádzky malo mesto každoročne získavať 23 030 eur za každú veternú turbínu.
Konečné slovo bude mať v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) ministerstvo životného prostredia. Zároveň sa investor musí dohodnúť s mestom na zmene územného plánu pre danú lokalitu a projekt musí prejsť územným a stavebným konaním.
Odhadovaný začiatok výstavby v prípade získania všetkých povolení je rok 2029.