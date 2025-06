Z matematiky by sa malo povinne maturovať od školského roka 2030/2031, pričom základná úroveň maturity z matematiky bude súčasťou skúšok na gymnáziách, stredných priemyselných školách a vybraných stredných školách odborného zamerania, informoval minister školstva Tomáš Drucker.

Na konzervatóriách, športových školách či obchodných akadémiách nebude maturitná skúška z predmetu povinná.

Základná úroveň nebude dosahovať súčasnú predstavu maturitnej skúšky. Pôjde o overenie základných matematických zručností, ktoré umožňujú ďalej rozvíjať schopnosti v rámci profilovania. Vyššia úroveň matematiky má zodpovedať schopnosti zvládnuť štúdium na vysokých školách technického zamerania.

V prípade gymnázií by mala byť maturita dvojúrovňová. Nižšia základná sa má týkať tretieho ročníka, vyššej úrovne by sa o rok neskôr zúčastnili iba vybraní žiaci. „Nechceme, aby sa všetci študenti museli povinne učiť matematiku, ktorú vyžadujú napríklad technické vysoké školy. Tí, ktorí sa rozhodnú, že chcú pokračovať v technických smeroch, by si zobrali aj takzvané extra semináre,“ povedal Drucker.

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR rozhodnutie rezortu vítajú.

Povinnú maturitu z matematiky majú napríklad Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Slovinsko či Chorvátsko.