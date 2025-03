Indický investor Amara Raja Batteries pripravuje na Slovensku investíciu do výroby batérií. Ide o dcérsku firmu Amara Raja Group, ktorá spolupracuje aj so spoločnosťou Inobat. Čínsky investor, slovenská strana a indický partner by tak mali na investícii spolupracovať, informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

„Téma je pre slovenskú vládu veľmi dôležitá. Máme čínskeho investora, slovenského partnera aj spoločnosť z Indie,“ uviedol Blanár počas zahraničnej cesty v Indii.

Investícia je pre Slovensko dôležitá aj z hľadiska prechodu na elektromobilitu, pretože krajina sa naň musí pripraviť. „Sme svetovou veľmocou vo výrobe vozidiel, ale to sú v drvivej väčšine spaľovacie motory. Budúcnosť je elektromobilita,“ skonštatoval šéf rezortu diplomacie.

Minister označil investíciu za strategickú, a to nielen pre Slovensko, ale aj pre Európsku úniu. Ak chce EÚ z hľadiska elektromobility dobehnúť krajiny, ako je napríklad Čína, musí podľa Blanára vo väčšej miere investovať do obdobných technológií.

„O Slovensku sa v indických reáliách hovorí aj ako o krajine, ktorá môže byť vstupnou bránou investorov do Európskej únie,“ dodal minister zahraničných vecí.