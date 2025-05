Pokroky vo vede a medicíne či zlepšovanie životného štýlu umožnili ľuďom žiť dlhšie než kedykoľvek predtým. Spolu s dĺžkou života ale rastie aj riziko vzniku demencie. Vedci nedávno zistili, že počet Američanov, u ktorých sa rozvinie demencia, by mal do roku 2060 každý rok stúpnuť o milión nových prípadov.

Ako ukázala správa z roku 2024 publikovaná v časopise The Lancet, takmer polovici prípadov demencie možno predísť alebo ich oddialiť zmiernením 14 rizikových faktorov. Štúdia publikovaná v Nature Medicine odhalila, že riešenie čo i len jedného z nich – konkrétne vysokého krvného tlaku – môže znížiť riziko vzniku tohto degeneratívneho ochorenia až o 15 percent.

„Prináša to istú nádej,“ napísali autori správy z The Lancetu. Potenciál prevencie je podľa nich vysoký. Pre magazín Fortune vybrali 14 rizikových faktorov, na ktoré si treba dať pozor:

Vysoký cholesterol

Strata zraku

Nižšia úroveň vzdelania

Poruchy sluchu

Vysoký krvný tlak

Fajčenie

Obezita

Depresia

Fyzická nečinnosť

Cukrovka

Nadmerná konzumácia alkoholu

Traumatické poranenie mozgu

Znečistenie ovzdušia

Sociálna izolácia

Vedci zdôrazňujú, že dodržiavať zdravší životný štýl treba začať čo najskôr. Niektoré faktory, napríklad zabezpečenie kvalitného ovzdušia, nedokáže človek priamo ovplyvniť. Experti preto apelujú najmä na vlády, aby sa zamerali na zmenu politík. Mohli by napríklad zahŕňať podporu zelene, ktorá by ľudí motivovala k vyššej fyzickej aktivite. Zlepšenie vzdelávania by zas stimulovalo kognitívny rozvoj. Takisto by vlády mohli iniciovať kampane, ktorých cieľom by bolo zlepšiť povedomie verejnosti o rizikách fajčenia alebo ho na verejných miestach obmedziť.