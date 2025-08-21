Podľa Eurostatu stavebná produkcia v júni medzimesačne klesla, no tempo poklesu sa spomalilo oproti máju, keď dosiahla v eurozóne mínus 2,1 percenta a v EÚ mínus 1,9 percenta. Medziročne sa produkcia zvýšila o 1,7 percenta v eurozóne a o 1,9 percenta v Únii.
Najväčší medzimesačný pokles o 5,6 percenta zaznamenalo Španielsko, Maďarsko o 5,3 percenta a Slovinsko o 3,7 percenta. Najvýraznejší rast vykázalo Slovensko v objeme 5,3 percenta, Rumunsko o 4,5 percenta a Poľsko o 3,2 percenta.
V medziročnom porovnaní stúpla stavebná produkcia najviac v Španielsku o 31,4 percenta, v Česku o 14 percent a na Slovensku o 9,8 percenta. Pokles hlásilo Francúzsko na úrovni 5,1 percenta, Rakúsko o 5,0 percenta, Nemecko o 2,5 percenta a Švédsko o 0,3 percenta.