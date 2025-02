Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS) vyjadril pochybnosti o cieľoch programu dlhopisov pre ľudí. Je nejasné, aký význam má tento krok, keďže 400 miliónmi eur sa závislosť na zahraničných investoroch nezníži. „Aj keby sme ich vydávali každý rok, či sa vyberie 200 miliónov alebo 400 miliónov, to je splnenie, že splnili sme cieľ, aj keď nevieme, aký má význam,“ povedal Ďurana.

Bolo by potrebné, aby sa dlhopisy dostali k širšej verejnosti, ale aj pri 100-tisíc investoroch by to neznamenalo zásadnú zmenu. Analytik poukázal, že pre mnohé rodiny môže byť investícia do dlhopisov finančne náročná. „Tisíc eur môže byť pre mnohých pomerne vysoká suma, pokiaľ žijú na hrane minimálnej mzdy alebo nízkych príjmov,“ vysvetlil.

Zároveň vyzval ministerstvo financií, aby jasne definovalo ciele programu, aby bolo možné po dvoch rokoch vyhodnotiť jeho úspešnosť. Konštatovanie „budeme sa mať všetci lepšie“ je podľa Ďuranu nemerateľný cieľ. „Mám pocit, že dlhopisy vznikajú preto, aby sme ich mali, ale nie preto, aby sme niečo konkrétne dosiahli,“ dodal analytik.