Asociácia nemocníc Slovenska uvádza, že prevod záchrannej zdravotnej služby do štátneho vlastníctva nezaručí lepšiu kvalitu. Podľa prvého viceprezidenta ANS Igora Pramuka vedie štátne riadenie k neefektívnosti. Potvrdzuje to aj kauza nákupu sanitiek nižšej triedy za takmer dvojnásobnú cenu.
ANS sa opiera o údaje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Za posledných päť rokov dostali štátne záchranky 12 pokút v hodnote 23 200 eur, súkromné len sedem pokút vo výške 5 300 eur. Asociácia odmieta tvrdenia o neprimeraných ziskoch súkromných poskytovateľov, pretože platby určuje štát a sú rovnaké pre štátne aj súkromné posádky.
Pramuk odporučil, aby prevádzku ZZS prevzali nemocnice s urgentným príjmom prvého a druhého typu, ktoré predstavujú prirodzené predĺženie urgentnej pohotovosti a ich prepojenie so záchranármi zvyšuje efektivitu starostlivosti.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister zdravotníctva Kamil Šaško pripúšťajú potrebu zmien v systéme ZZS. Minister vnútra predstavil tri možné riešenia. Prvým je zoštátnenie, druhým prednostné právo štátnych a verejných organizácií na prevádzku a tretím začlenenie do integrovaného záchranného systému. Ide o reakciu na zrušený tender na záchranky, ktorý Operačné stredisko ZZS SR stoplo v stredu.