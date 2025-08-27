Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty Hlasu-SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatí pôžičky na kampaň Petra Pellegriniho pred prezidentskými voľbami.
Konanie sa týka podozrenia z nesplnenia zákonnej povinnosti zverejniť na webe údaje o prijatej pôžičke do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pôžičke.
Z výročnej správy Hlasu-SD vyplýva, že strana vlani evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business za 300-tisíc eur, ktorú prijala 26. januára a splatila 8. októbra. Konateľkou firmy je sestra súčasného prezidenta Eva Pellegrini.
Hlas-SD tvrdí, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnili „bezodkladne po tom, ako zistili, že povinnosť nebola splnená“. Strana je podľa lídra a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pripravená niesť zodpovednosť za administratívne chyby.