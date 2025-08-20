Štátna ochrana prírody (ŠOP) spúšťa monitoring medveďa hnedého s cieľom odhadnúť veľkosť jeho populácie na Slovensku. Trus či srsť zvierat chcú ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi, vzorky budú analyzovať rozborom DNA. Prvotné výsledky sa očakávajú o 12 mesiacov, informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa.
Výskum početnosti medveďa je reakciou na diskusiu z posledných rokov o manažmente šelmy. Podklady na riešenie situácie má dať nová štúdia, ktorá bude postavená na genetickej analýze.
ŠOP vypracovala metodiku na zber medvedieho biologického materiálu a zapojeným subjektom distribuuje zberné súpravy. „Ide o skúmavku s liehom, jednorazové rukavice, štítok na označovanie vzoriek a papierové obálky, ktoré budú používané na zber srsti,“ priblížil generálny riaditeľ ŠOP Roman Fajth.
Celkové náklady na výskum zatiaľ známe nie sú, jasné nie je ani to, kto bude vzorky analyzovať.