Ministerstvo školstva plánuje investovať 28,5 milióna eur do rozšírenia a skvalitnenia IT vzdelávania na stredných a vysokých školách. Súčasťou projektu je nákup hardvérového vybavenia pre praktickú výučbu za takmer desať miliónov eur, rozšírenie datacentra ministerstva za 12 miliónov eur či školenia učiteľov a tvorba nového obsahu.
Hoci sú zámery ministerstva ambiciózne, Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) upozorňuje na viacero rizík. Na Slovensku je dlhodobo nedostatok IT špecialistov, ale pripravovaný projekt podľa odborníkov nezvyšuje počet hodín informatiky ani študijných odborov. Nie je preto isté, či nákup techniky naozaj prispeje k väčšiemu počtu absolventov s uplatnením v sektore.
Otázniky vyvoláva aj rozsah nákupov. Digitálne laboratóriá by podľa plánov ministerstva mali vzniknúť aj na školách, ktoré sa zameriavajú na odbory ako drevárstvo či doprava, kde je informatika iba okrajovým predmetom. V takých prípadoch hrozí, že drahá technika nebude dostatočne využívaná.
Ďalším problémom je riziko duplicitných nákupov. Mnohé školy už disponujú technickým zázemím, ktoré by mohli na IT výučbu využiť, čo by mohlo viesť k takmer až desaťmiliónovému plytvaniu prostriedkami.
Celý projekt je navyše naviazaný na produkty jednej spoločnosti, čo podľa odborníkov nielenže zvyšuje riziko vyšších cien, ale aj obmedzuje univerzálnosť vzdelávania. Študenti by si totiž osvojili zručnosti iba jednej technológie, čo môže znížiť ich flexibilitu na trhu práce.