Starnutie populácie bude mať nepriaznivý vplyv na trh práce. Medzi hlavné dôvody patrí nízka pôrodnosť, nedostatok mladých pracujúcich ľudí či ekonomická závislosť starších osôb od aktívnej populácie obyvateľov. Pracovnej sily bude čoraz menej, pričom sa očakáva, že vyšší podiel zamestnancov bude v budúcnosti vo veku nad 50 rokov. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.

„Popri vyššom tlaku na zdravotníctvo, verejné fondy sociálneho a zdravotného poistenia a zvýšenej potrebe sociálnych služieb pre starších spoluobčanov sa starnutie populácie čim ďalej, tým viac prejavuje a bude prejavovať na trhu práce,“ uviedla KOZ.

Kým v roku 2004 predstavovala stredná dĺžka života vo veku 50 rokov pre mužov 23,8 roka a pre ženy 29,9 roka, tak v roku 2023 narástli tieto hodnoty na 27,5 roka u mužov a 32,9 roka u žien. Tento vývoj bude podľa odborárov pokračovať, pričom Slovensko sa postupne zaradí medzi európske krajiny s najstaršou populáciou. Dôvodom je najmä znižovanie pôrodnosti a početnosti mladších vekových skupín. Od roku 2022 totiž pôrodnosť v krajine klesá. V roku 2023 sa narodilo len viac ako 48 000 detí, pričom na 100 detí pripadalo 114,76 seniorov vo veku nad 65 rokov.

Od roku 2011 rovnako narástla veková skupina ľudí od 40 do 45 rokov približne o 100 000. V nasledujúcich rokoch sa zvýši podľa KOZ aj ekonomická závislosť starších ľudí. Zatiaľ čo v roku 2004 pripadalo na 100 ľudí v produktívnom veku 16,3 starších osôb ako 65 rokov, tak v roku 2060 to bude podľa údajov Inštitútu pre výskum práce a rodiny na 100 osôb vo veku 20 až 64 rokov od 63 do 67 starších ľudí ako 65 rokov. Na trh práce prichádza čoraz menej mladých ľudí a ich počet sa bude naďalej znižovať. Do roku 2035 očakávajú odborári pokles podielu pracovnej sily na celkovom obyvateľstve zo súčasných 51,6 percenta na 47 percent.

„Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov vo veku 55 rokov a viac na pracovnej sile sa zvýši zo súčasných zhruba 16 percent na takmer 22 percent až 23,5 percenta v roku 2035. Rozhodujúcu úlohu v tomto smere zohrá zvyšovanie hranice pre vek odchodu do dôchodku, ktoré má ale svoje limity. Očakáva sa však aj narastajúci počet seniorov, ktorí zostanú na trhu práce aj určitý čas po dosiahnutí dôchodkového veku. To znamená, že každý piaty pracujúci bude vo veku nad 55 rokov,“ uzavrela KOZ s tým, že pracovná sila bude na Slovensku v priemere staršia.