Mysleli ste si, že čas je neúprosný a starnutie nezvratné? Vedci prichádzajú s odvážnou správou: pravidelný pohyb nemusí len spomaliť, ale dokonca obrátiť biologické hodiny vášho tela.
Tím pod vedením Takudžiho Kawamuru z univerzity v Tohoku publikoval v prestížnom časopise Aging prehľad štúdií, ktoré dokazujú, že aktívny životný štýl má omnoho hlbší účinok, než sme si doteraz mysleli. Cvičenie, kondícia a každodenný pohyb dokážu meniť procesy, ktoré rozhodujú o biologickom veku.
Biologický vek: viac než len číslo v občianskom
Chronologický vek je iba jednoduchý údaj o tom, koľko rokov sme na svete. Biologický vek však odhaľuje, v akom stave sú naše bunky a tkanivá. Vedci ho merajú pomocou tzv. epigenetických hodín. Tie sledujú chemické zmeny v DNA – konkrétne metyláciu – ktoré ovplyvňujú aktivitu génov. A práve tieto zmeny sú ukazovateľom toho, ako rýchlo naše telo vnútorne starne.
To, čo ukazujú epigenetické hodiny, ovplyvňuje nielen genetika, ale aj naše zvyky – od stravy až po pohyb. A tu prichádza kľúčová správa: pravidelné cvičenie vie tieto hodiny spomaliť, ba dokonca otočiť späť.
Pohyb áno, ale cvičenie ešte viac
Vedci rozlišujú medzi bežnou fyzickou aktivitou – napríklad chôdzou či domácimi prácami – a štruktúrovaným cvičením, ktoré je plánované, opakujúce sa a zamerané na konkrétny cieľ. Práve druhá kategória má podľa výskumov výraznejší účinok na spomalenie epigenetického starnutia.
Rozhodujúca je najmä vysoká kardiorespiračná kapacita, teda schopnosť organizmu efektívne využívať kyslík. Táto kondičná zdatnosť sa spája s pomalším biologickým starnutím.
Z laboratória aj z telocvične
Výsledky z experimentov na myšiach aj ľuďoch sú pôsobivé. U myší znížili vytrvalostné a silové tréningy molekulárne zmeny spojené so starnutím svalov. U ľudí zas dokázali niekoľkotýždňové cvičebné programy znížiť biologický vek meraný v krvi aj v kostrových svaloch.
Jedna štúdia ukázala, že sedavé ženy v strednom veku po ôsmich týždňoch kombinovaného aeróbneho a silového tréningu omladli na bunkovej úrovni o dva roky. Iný výskum zas preukázal, že starší muži s vyššou spotrebou kyslíka – teda s lepšou kondíciou – mali podstatne pomalšie epigenetické starnutie.
„Tieto výsledky naznačujú, že udržiavanie fyzickej kondície spomaľuje epigenetické starnutie vo viacerých orgánoch a podporuje predstavu, že cvičenie pôsobí ako prirodzený geroprotektor,“ píšu autori vedeckého výskumu.
Nielen svaly
Doteraz sa pozornosť sústreďovala najmä na svaly, no novšie štúdie ukazujú, že z cvičenia profituje celé telo. Srdce, pečeň, tukové tkanivo či dokonca črevá – všade tam možno pozorovať pomalšie známky starnutia. Zaujímavý je aj pohľad na olympionikov: ich biologické hodiny tikajú citeľne pomalšie než u bežnej populácie.
Personalizovaná budúcnosť
Vedci však priznávajú, že účinky cvičenia sa líšia od človeka k človeku. Prečo niektorí reagujú lepšie než iní? A aký typ tréningu je najúčinnejší pre konkrétne orgány? Presné odpovede zatiaľ nepoznajú. Aj preto odborníci volajú po ďalšom výskume a vývoji personalizovaných cvičebných programov, ktoré by prinášali maximálny „anti-aging“ efekt.
Jasné je jedno: fyzická aktivita nie je len nástroj na lepšiu kondíciu či krajšiu postavu. Je to jeden z najsilnejších prostriedkov, ako spomaliť vnútorné hodiny tela a predĺžiť si obdobie zdravia. Inými slovami, športovať dnes znamená nielen žiť dlhšie, ale aj žiť mladšie.