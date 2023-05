Starnutie populácie v kombinácii s rastúcimi dôchodkami a nákladmi na zdravotnú starostlivosť negatívne ovplyvňuje verejné financie na celom svete. Agentúry Moody’s, S&P a Fitch varovali, že zhoršujúca sa demografia negatívne zasahuje do úverových ratingov vlád. Informuje o tom Financial Times.

Hrozí tak vznik začarovaného kruhu vyššej fiškálnej záťaže a rastúcich nákladov na vládne pôžičky. „V minulosti boli demografické údaje otázkou strednodobého až dlhodobého hľadiska,“ povedal výkonný riaditeľ Moody's Investors Services Dietmar Hornung. „V súčasnosti už budúcnosť zasahuje do štátnych úverových profilov,“ dodal.

Americká centrálna banka, Európska centrálna banka a Bank of England tento mesiac zvýšili úrokové sadzby na najvyššiu úroveň od finančnej krízy. Urobili tak v úsilí o skrotenie inflácie. Tým sa však zvýšili aj náklady vlád na obsluhu dlhu. „Problém je čoraz naliehavejší,“ povedal Edward Parker, globálny vedúci výskumu pre štátne a nadnárodné spoločnosti v agentúre Fitch, ktorá v apríli znížila úverový rating Francúzska. Varoval, že reformný program prezidenta Emmanuela Macrona sa môže zastaviť. „Sme dôkladne oboznámení s nepriaznivými účinkami v mnohých krajinách a tie sa len zhoršujú,“ dodal E. Parker.

Ako udržať dlh

V Európskej únii podľa EK stúpne do roku 2050 podiel obyvateľov nad 65 rokov z terajších 20 percent na 30 percent, pričom podobná situácia je aj v Japonsku a USA. Hlavný analytik S&P Global Ratings Marko Mrsnik uvádza, že zvýšenie nákladov na pôžičky o jeden percentuálny bod by do roku 2060 zvýšilo dlh Japonska, Talianska, Spojeného kráľovstva a USA v pomere k HDP približne o 40 až 60 percentuálnych bodov. „To je veľmi významný nárast. Ak má vládny dlh zostať udržateľný budú pravdepodobne potrebné fiškálne reformy,“ dodal M. Mrsnik.

Analytici tvrdia, že krajiny strednej a južnej Európy majú jeden z najhorších demografických profilov, pričom vyčleňujú Nemecko, ktorého populácia starne najrýchlejšie na svete. Agentúra Moody's uviedla, že napätie na nemeckom trhu práce je „už viditeľné“ a dodala, že pre potenciálny rast krajiny bude nutná reforma.

Ratingové agentúry tiež znepokojuje štrukturálny deficit dôchodkového systému v Španielsku, kde vláda nedávno obnovila priame prepojenie medzi dávkami a infláciou. Grécko naopak vyzdvihujú za zavedenie rozsiahlej reformy dôchodkového systému po dlhovej kríze. V prieskume agentúry S&P v 81 krajinách to bol jediný štát, v ktorom sa očakáva, že výdavky súvisiace s vekom do roku 2060 klesnú. Niekoľko ázijských krajín má zhoršujúci sa výhľad v dôsledku demografických tlakov. „Ak sa pozriete do roku 2050, Kórea, Taiwan a Čína budú krajinami s najhorším profilom,“ povedal E. Parker.