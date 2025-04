Agentúra Standard & Poor 's zhoršila výhľad hodnotenia úverovej spoľahlivosti Maďarska na negatívny pre rastúce riziká pre fiškálnu stabilitu spôsobenú obchodnými vojnami, nižším prílevom peňazí z fondov Európskej únie a vysokým nákladom na obsluhu dlhu v súvislosti s uvoľnením rozpočtu pred voľbami v roku 2026. Rating dlhodobých záväzkov potvrdil na úrovni BBB-, čo je stupeň nad špekulatívnym pásmom. Negatívny výhľad však znamená, že ďalším rozhodnutím agentúry by mohlo byť zníženie ratingu.

Maďarsko má najväčší vládny dlh v strednej Európe. Dosahuje 73,5 percenta hrubého domáceho produktu.

„Revidovali sme výhľad dlhodobého ratingu Maďarska BBB-na negatívny, aby sme zohľadnili riziká pre verejné financie krajiny vyplývajúce z neistého výhľadu rastu, vysokých úrokových výdavkov, znižujúceho sa prílevu prostriedkov z fondov EÚ a výdavkových tlakov pred napäto očakávanými voľbami,“ uviedla S&P. Dodala, že by mohla rating znížiť, ak sa zhorší fiškálny výhľad, eskalácia obchodnej vojny zvýši vonkajšie tlaky, EÚ zruší veľké množstvo finančných prostriedkov alebo ak zle nastavená politika centrálnej banky ovplyvní forint a infláciu.

Naopak, zlepšenie výhľadu späť na stabilné by mohlo spôsobiť rýchlejšie ozdravovanie verejných financií, ako sa predpokladá, a ak by sa dlh Maďarska v pomere k HDP posunul na jasne klesajúcu dráhu. Zmenu výhľadu by tiež mohol vyvolať pokrok v uvoľňovaní pozastavených peňazí z EÚ. To je však podľa S&P pred parlamentnými voľbami na budúci rok nepravdepodobné.

S&P tiež znížila prognózu rastu HDP na tento rok na 1,5 percenta z októbrových troch percent. Tento rok tiež očakáva rozpočtový deficit 4,5 percenta a na budúci rok štyri percentá, čo je v oboch prípadoch viac, ako si vláda stanovila za svoj cieľ. Vláda v tomto roku čaká zvýšenie HDP o 2,5 percenta.

Maďarské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že zmena výhľadu je dočasná a predpokladá pozitívnu zmenu v druhom polroku. Ekonomika krajiny stojí podľa ministerstva na stabilných základoch, čo dokazuje aj to, že rating zostal v investičnom pásme, napísala agentúra Reuters.

Úverový rating je dôležitým usmernením pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému subjektu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu. Čím je rating vyšší, tým lepšie je dlžník vnímaný v očiach veriteľov a tým je aj pravdepodobnejšie, že si bude schopný zabezpečiť lacnejšie pôžičky. Ak je rating v špekulatívnom pásme, do dlhopisov subjektu nemôžu investovať veľkí inštitucionálni investori ako penzijné fondy.