Srbsko požiadalo Spojené štáty o ďalší – už šiesty – odklad sankcií proti energetickej spoločnosti NIS, ktorej väčšinovými vlastníkmi sú ruské firmy Gazprom a Gazprom Nefť.
NIS prevádzkuje jedinú rafinériu v krajine s ročnou kapacitou 4,8 milióna ton, pričom pokrýva väčšinu potrieb Srbska.
Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív uvalil sankcie na ruský ropný sektor vrátane Gazprom Nefť a jej dcérskych firiem na začiatku roka. Belehrad sa neskôr vždy úspešne usiloval o odklad sankcií. Platnosť piateho odkladu vyprší 27. augusta.