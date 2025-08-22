Srbsko požiadalo Spojené štáty o ďalší – už šiesty – odklad sankcií proti energetickej spoločnosti NIS, ktorej väčšinovými vlastníkmi sú ruské firmy Gazprom a Gazprom Nefť.

NIS prevádzkuje jedinú rafinériu v krajine s ročnou kapacitou 4,8 milióna ton, pričom pokrýva väčšinu potrieb Srbska.

Americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív uvalil sankcie na ruský ropný sektor vrátane Gazprom Nefť a jej dcérskych firiem na začiatku roka. Belehrad sa neskôr vždy úspešne usiloval o odklad sankcií. Platnosť piateho odkladu vyprší 27. augusta.

Ďalšie dôležité správy

3. OTÁZKA: Môže zamrznúť aj benzín? ODPOVEĎ: Benzín samozrejme môže zamrznúť, ak však nežijete na Sibíri, obávať sa toho nemusíte. Aby sa začali meniť jeho vlastnosti, teplota by musela klesnúť pod - 45 °C.
Neprehliadnite

Srbsko získalo od USA ďalší odklad sankcií proti energetickej firme NIS