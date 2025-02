Čína vlani začala výstavbu uhoľných elektrární s výkonom 94,5 gigawattu, čo je najviac od roku 2015. Vývoj vyvoláva obavy o schopnosť krajiny, ktorá je najväčším svetovým producentom oxidu uhličitého, splniť svoje klimatické ciele. Hrozí, že to podkope masívny rozvoj solárnej a veternej energetiky v Číne, ktorý už predstihol rozvoj v USA a v EÚ.

Peking je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a na celosvetovo začatej výstavbe uhoľných elektrární sa vlani podieľal 93-mi percentami. Obnovil aj práce na pozastavených projektoch s výkonom 3,3 GW. Sľúbil, že bude v rokoch 2021 až 2025 prísne kontrolovať uhoľnú energetiku. Obavy z nedostatku elektriny od roku 2023 však spôsobili prudký rast nových projektov.

Nárast výstavby uhoľných elektrární vlani nastal napriek rekordnému nárastu kapacity obnoviteľných zdrojov. Mohol by tiež sťažiť pripojenie čistej energie do siete. Krajina za posledné desaťročia odstavila z prevádzky zastarané uhoľné elektrárne s výkonom 100 GW. Nové projekty slúžia ako záloha pre nové zdroje obnoviteľnej energie. Čína tiež vlani zvýšila kapacitu veterných a solárnych elektrární o 356 GW. O šesť rokov skôr oproti plánu tým splnila cieľ, ktorý do roku 2030 počíta s kapacitou obnoviteľných zdrojov v objeme 1 200 GW. Obnoviteľné zdroje však musia bojovať o miesto v čínskej rozvodnej sieti.

Peking sľúbil, že v období rokov 2026 až 2030 začne znižovať spotrebu uhlia, preto sa snaží dostať svoje emisie na vrchol ešte pred koncom desaťročia. To podnietilo odvetvie k vytvoreniu čo najviac uhoľných kapacít pred možnými novými obmedzeniami, ktoré by mohli byť platné budúci rok. Návrhy na nové alebo obnovené projekty uhoľných elektrární v krajine vlani klesli na 68,9 GW z vyše 100 GW v predchádzajúcich dvoch rokoch, čo naznačuje, že by sa začatá výstavba mohla spomaliť.