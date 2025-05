Prezident Peter Pellegrini správne pomenoval, že ľudia na Slovensku cítia frustráciu a strach. Že ich trápia vysoké ceny, stav nášho zdravotníctva, ohrozená geopolitická bezpečnosť Slovenska. A že príčinou sú aj politici, ktorí si nerobia svoju prácu, ale radšej šíria nenávisť. Toto všetko je veľmi kritický odkaz vláde Roberta Fica, vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka.

„Práve vláda je zodpovedná za to, že nerieši problémy ľudí, ale iba seba. Schvaľuje renty, dvojnásobné platy, beztrestnosť, no ľuďom dala drahotu, šíri nenávisť a ťahá nás preč z Európy. Zahraničnopolitická izolácia a opúšťanie Západu, ktorý je pre našu bezpečnosť a prosperitu absolútne kľúčový, sú obzvlášť alarmujúce a predstavujú pre Slovensko obrovské riziko,“ skonštatoval Šimečka. Bol by rád, ak by si koalícia vzala kritiku k srdcu.

Zároveň si myslí, že prezident by mal zasiahnuť. „Iba slová nestačia. Aj ako čestný predseda strany Hlas by mal prezident Pellegrini konečne zasiahnuť. Má priamy vplyv na to, aby vláda nešírila nenávisť, aby nás neťahala preč z Európy a aby konečne začala riešiť skutočné problémy ľudí,“ doplnil Šimečka.