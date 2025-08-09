Po miernom raste v predchádzajúcom mesiaci spotrebiteľské ceny v Číne v júli nečakane stagnovali. Analytici predpokladali, že sa vrátia k poklesu, ktorý pred júnovým rastom zaznamenali štyri mesiace po sebe. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu.
Spotrebiteľské ceny v Číne zaznamenali v júli nulový medziročný rast. Ich vývoj tak prekvapil analytikov, ktorí počítali s návratom k poklesu, pričom odhadovali, že pokles dosiahne 0,1 percenta. V júni oznámila Čína miernu infláciu (0,1 percenta), prvú od januára.
Za nulovým rastom je zrýchlenie rastu cien nepotravinových produktov, zatiaľ čo ceny potravín prudko zrýchlili tempo poklesu. Ceny nepotravinových produktov vzrástli v júli medziročne o 0,3 percenta po júnovom raste o 0,1 percenta. Ceny potravín zasa klesli o 1,6 percenta, čo predstavuje najvýraznejší pokles za posledných päť mesiacov. V júni klesli o 0,3 percenta.
V prípade nezapočítania nestabilných cien potravín a pohonných látok sa takzvaná jadrová inflácia zrýchlila na 0,8 percenta po 0,7-percentnej úrovni v júni. Júlová jadrová inflácia tak bola najvýraznejšia za takmer 1,5 roka.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Číne zvýšili v júli o 0,4 percenta po 0,1-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s návratom k rastu, avšak na úrovni 0,3 percenta. Medzimesačná miera inflácie bola najvyššia od januára tohto roka.
„Napriek tomu stále nevieme, či to znamená koniec deflácie v Číne,“ povedal hlavný ekonóm z Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang. „Realitný sektor sa zatiaľ nestabilizoval. Ekonomika je stále podporovaná vo väčšej miere externým dopytom než dopytom na domácom trhu a navyše, trh práce je naďalej slabý,“ povedal ekonóm.