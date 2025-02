Viaceré spotrebiteľské organizácie spolu s Európskou spotrebiteľskou organizáciou (BEUC) kritizujú nový upravený model amerického koncernu Meta Platforms „zaplať alebo súhlas.“ Ten podľa nich stále nezískava plne slobodný a informovaný súhlas používateľov so spracovaním osobných údajov, preto žiadajú jeho preverenie a prijatie okamžitých opatrení na ochranu spotrebiteľov. Informovala o tom spotrebiteľská organizácia dTest.

„Model zaplať alebo súhlas zaviedla spoločnosť Meta pre používateľov svojich sociálnych sietí v novembri 2023. Používatelia sa tak odvtedy mohli stretnúť s voľbou buď súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na účely personalizovanej reklamy, alebo si zaplatiť za možnosť využívať siete bez cielených reklám,“ uviedla spoločnosť.

Tento prístup v minulosti kritizovali spotrebitelia, ktorí poukázali na to, že reklamný model zaplatenia alebo súhlasu je v rozpore s viacerými právnymi predpismi v EÚ. Meta tak v novembri minulého roka predstavila novú upravenú verziu tohto modelu, avšak tá poukazuje na rovnaký problém, aký bol pri staršom modeli. Problémom je najmä to, že používateľ si musí zvoliť buď platbu, čím sa vyhne personalizovaným, ale nie všetkým reklamám, alebo využívanie platformy zadarmo výmenou za celé spektrum osobných údajov. Osobné dáta majú podľa spotrebiteľskej spoločnosti svoju hodnotu a obzvlášť tie, ktoré sú spracovávané na účely profilovania používateľov a následne obratne speňažené. Služba by preto nemala byť označená ako zadarmo.

Spoločnosť upozornila, že Meta v upravenom modeli používa namiesto zadarmo služby bezplatný koncept, čo je len kozmetická zmena, a platforma sa môže stále dopúšťať porušovania zákonov. Nový model tiež neprináša zlepšenie, keďže najprv ponúka voľbu medzi platenou službou, ktorá nepoužíva používateľské informácie, a službou, kde nie sú účtované peniaze alebo zozbierané dáta sú využité na reklamné účely. Ak si používateľ zvolí druhú voľbu, tak ho ešte čaká výber medzi personalizovanou reklamou alebo menej personalizovanou, kde je surfovanie na internete prerušované reklamnými blokmi.

„Zvolený koncept potom vedie k tomu, že Meta od používateľov stále nezískava plne slobodný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Navyše v rozpore s nariadením o digitálnych trhoch dochádza k zhoršovaniu kvality služieb pre používateľov, ktorí neudelia súhlas s využitím svojich osobných údajov,“ uzavrela spoločnosť.