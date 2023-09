Spotreba zemného plynu na Ukrajine by v tomto roku mala klesnúť pod 20 miliárd metrov kubických zo zhruba 27 miliárd v roku 2021, teda pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. Povedal to generálny riaditeľ najväčšej ukrajinskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov. Zásoby plynu by na začiatku súčasnej vykurovacej sezóny mali predstavovať viac ako 16 miliárd metrov kubických, čo by krajine malo stačiť na počkanie nadchádzajúcej zimy.

Prvé známky oživenia ekonomiky

Spotreba v roku 2021 urobila z Ukrajiny jedného z najväčších konzumentov plynu v Európe. Ekonomika krajiny však v minulom roku klesla o zhruba tretinu, pretože pre bezpečnostné riziká priemysel obmedzil alebo zastavil výrobu, narušil sa vývoz a prerušili dodávateľské reťazce. Černyšov však uviedol, že sa objavujú prvé známky oživenia ekonomiky. Podľa údajov ministerstva hospodárstva hrubý domáci produkt Ukrajiny za sedem mesiacov tohto roka vzrástol medziročne o 2,2 percenta.

Černyšov zdôraznil, že Ukrajina tento rok nedovezie žiadny plyn a Naftogaz nemá v úmysle iniciovať uzatvorenie novej zmluvy o tranzite s Ruskom po tom, ako na konci roka 2024 vyprší existujúca zmluva. Zopakoval tak skoršie vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov. Ruský plynárenský monopol Gazprom v súčasnosti cez Ukrajinu prepravuje zhruba 42 miliónov metrov kubických plynu denne.

Černyšov sa ujal funkcie generálneho riaditeľa Naftogazu v novembri 2022. Od svojho nástupu opakovane vyhlásil, že chce zvýšiť domácu ťažbu plynu. V roku 2024 by ťažba Naftogazu mala vzrásť na 14 miliárd metrov kubických z tohtoročných očakávaných 13,5 miliardy metrov kubických.

Produkcia stúpne

Celková produkcia plynu Ukrajiny, ktorá zahŕňa aj ťažbu súkromných spoločností, by tento rok mala predstavovať 19,1 miliardy metrov kubických. Stúpne tak z vlaňajších 18,5 miliardy metrov kubických.

Podľa Černyšova je možné ťažbu v krajine naďalej zvyšovať. Bude to však vyžadovať nové technológie a výrazné zahraničné investície v sektore. Tie ale prídu až po skončení vojny.

Lepšia energetická účinnosť u spotrebiteľov by mohla pomôcť znížiť spotrebu plynu až o 30 percent. Tým by sa uvoľnili objemy pre prípadný budúci vývoz plynu, dodal Černyšov.