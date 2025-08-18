Opozičný poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, KÚ, Za ľudí) tvrdí, že firma LRK Trading, ktorá má na základe zmluvy dodať 80 hasičských vozidiel kategórie B1, nedodáva techniku a nemá na to finančné kapacity. Poukázal na to, že 19. decembra 2024 bolo formálne dodané prvé vozidlo z Poľska, v ten istý deň vyfakturované, hoci objednávka bola vystavená až 23. decembra.
Mikulec označil postup za podozrivý a pripomenul, že podľa rámcovej dohody z júna malo byť do 12 mesiacov dodaných 30 áut a doteraz minimálne 66 kusov. Priblížil, že dodávateľská firma bola pred uzatvorením zmluvy neznáma v prípade odovzdávania hasičskej techniky.
Ministerstvo vnútra obvinenia odmieta. Tvrdí, že nákup prebieha transparentne, hospodárne a v súlade so zákonom. Rezort pripomenul, že verejné obstarávanie preveril Úrad pre verejné obstarávanie na základe podnetu Mikulca, čím sa proces oneskoril o niekoľko mesiacov. Kontrola bola ukončená 7. apríla a výsledky potvrdili, že ministerstvo nepochybilo.
Doteraz bolo odovzdané jedno testovacie vozidlo v hodnote 574 243 eur, uhradené z prostriedkov rezortu ešte pred ukončením kontroly. Druhé má byť dodané do konca augusta a od septembra sa majú začať pravidelné dodávky.